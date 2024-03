A cantora Luísa Sonza foi homenageada durante a premiação Billboard Women in Music. A cerimônia aconteceu nessa quarta-feira (6/3), em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ela é a primeira brasileira a receber a homenagem.

Luísa levou a estatueta de “Força Global” por seu impacto na música. "Essa é a primeira vez que alguém do Brasil é reconhecido neste prêmio. Queria dedicá-lo aos artistas e compositores brasileiros", disse, ao receber a estatueta.

Amiga apoia amiga ???????? Luísa Sonza performando a versão em inglês de “Chico”. Gostaram? pic.twitter.com/iz60TqH9VX — Anitter Global | Fan Account (@AnitterGlobal) March 7, 2024

A loira também se apresentou durante a cerimônia. Pela primeira vez, ela cantou a versão em inglês de ‘Chico’. Na nova canção, Sonza trocou o nome do ex-namorado por “baby”. O refrão ficou como: "Baby, if you say you want me / I'm all yours for taking, breaking down all my walls / Give me life like you're my water, but you feel like cachaça / Can't stop when we start". A nova versão será lançada hoje (7/3), às 21h e conta com a produção de Roberto Menescal, músico brasileiro e um dos fundadores do movimento que deu origem ao estilo musical.

A Luísa Sonza e a Demi Lovato SERVIRAM vocais cantando “Penhasco2” no ‘Billboard’s Women In Music’.



pic.twitter.com/k8RgGVofuQ — POPTime (@siteptbr) March 7, 2024

Luísa também dividiu o palco com Demi Lovato. As duas cantaram ‘Penhasco2’, faixa com feat da americana do álbum ‘Escândalo Íntimo’ da brasileira. Sonza, que é fã declarada de Demi, já se apresentou com a diva pop em 2023, durante o festival The Town, em São Paulo. Nos bastidores, a brasileira posou com nomes como Katy Perry, Kylie Minogue, Victoria Monét e Karol G.