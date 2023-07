Leny Andrade estava internada no Hospital de Clínicas de Jacarepaguá, na Zona Oeste Reprodução/Instagram

Morreu na manhã desta segunda-feira (24/7), a cantora Leny Andrade, aos 80 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada nas redes sociais da artista, que foi chamada de “diva do jazz brasileiro”. Ela estava internada no Hospital de Clínicas de Jacarepaguá, na Zona Oeste.