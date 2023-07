SIGA NO

Arlindo Cruz estava internado tratando de uma pneumonia e recebeu alta Marcelo Tabach/Divulgação Arlindo Cruz, 64, recebeu alta hospitalar após ficar internado durante 20 dias na Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O cantor estava no CTI (Centro de Terapia Intensiva) desde o dia 2 de julho para tratar de uma pneumonia.

A informação foi compartilhada por Flora Cruz, filha do sambista, pelo Instagram. "O amor da minha vida voltou pra casa", escreveu ela.

Saúde do cantor

Arlindo Cruz sofreu um grave AVC em 2017 e, desde então, sofre com sequelas.

O sambista desfilou na Marquês de Sapucaí no Carnaval deste ano acompanhado por uma equipe médica. Ele foi homenageado pela Império Serrano, escola de samba rebaixada para a Série Ouro, e saiu como destaque no último carro alegórico da escola.

Em novembro de 2022, Babi Cruz, esposa do sambista, informou que ele havia iniciado um tratamento com óleo de cannabis para minimizar as sequelas. "O tratamento já vem mostrando resultados significativos em aspectos físicos e cognitivos. Esse é só o início, poeta. Estamos muito esperançosos", afirmou.

Este ano, porém, ela falou sobre o quadro clínico do sambista ser considerado irreversível. Declaração aconteceu após Babi assumir namoro com André Caetano, que ela conheceu em 2022, quando disputou o cargo de deputada estadual pelo Rio.