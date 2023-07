677

Zécarlos Ribeiro acredita que a missão do músico não se resume a brilhar nos palcos Gal Oppido/divulgação

Um dos principais nomes do movimento Vanguarda Paulista, Zécarlos Ribeiro, arquiteto, compositor e integrante do Grupo Rumo, lança o EP autoral "Vai pra cama descansar" (Tratore), com dois singles.









“Vem pra cá”, parceria de Zécarlos com Geraldo Leite, vocalista e percussionista do Rumo, se inspira em “You only live twice” (John Barry e Leslie Bricusse), tema do filme “Com 007 só se vive duas vezes” (1967), dirigido por Lewis Gilberto e estrelado por Sean Connery.





Responsável por arranjos, baixo, guitarra, mixagem, samplers, teclados e violão, Márcio Nigro acompanhou Zécarlos em ambas as faixas.



Coletivo de estudantes







“Componho com certa regularidade, tenho meio que um baú de canções. Sempre procuro mostrá-las para o Rumo, porque, de repente, ele resolve gravá-las. Sempre me considerei integrante do grupo. Certa vez, o Luiz Tatit me disse: 'O Rumo acaba quando a gente quiser'. Pensei: enquanto a gente estiver compondo, o Rumo existirá”, comenta Zécarlos.





Para o músico e arquiteto, o grupo é “uma escola, uma vertente” e não propriamente uma banda formada por pessoas que vão para o palco. “Trata-se do conceito de como abordar a música. Vejo o Rumo como uma coisa ainda a ser explorada”, comenta.





Seguidor confesso de Luiz Tatit, ele se diz fiel ao conceito de coletivo. “Me ligo mais na ideia de ser filiado a uma concepção do que ao individual, ser o cara que vai lá na frente, canta e toca guitarra”, explica.





Os integrantes do Rumo seguiram caminhos individuais, reconhece Zécarlos. “Gostaria que a Ná Ozzetti fosse a pessoa que cantasse sempre as minhas músicas, mas ela tem a vida dela, outros projetos que quer levar adiante. Então, pensei: vou eu mesmo cantar as minhas músicas. Na hora em que ela tiver oportunidade, vou ficar hiperfeliz. Mas até lá preciso deixar esse material sair do baú”, diz.





A cantora e o compositor desenvolvem um projeto atualmente. “Estou compondo mais cinco canções para o projeto 'Ná Ozzetti canta Zécarlos Ribeiro'. No segundo semestre, lançaremos o CD”, planeja. Enquanto isso, o trabalho recém-lançado por ele vai ganhar mais duas faixas.





“Além de ser compositor, gosto muito de cantar. Fico muito feliz quando alguém fala: sua voz está boa, tá legal. Fico todo envaidecido com isso. Nunca me considerei um grande cantor, mesmo porque estava perto de feras, com é o caso da Ná, que deixa todo mundo em segundo plano”, comenta.





Na opinião dele, o cantautor traz algo diferente às próprias canções. “Quando o Chico Buarque canta as músicas dele, tem sabor especial. Só ele dará aquela nuance a certas melodias”, observa.





“Outra pessoa pode, de repente, fazer de maneira até mais expressiva, mas a dele refletirá muito claramente as intenções iniciais, o que acho muito legal, pois elas precisam ser preservadas.”

Amizade e parceria



A parceria com Geraldo Leite, o velho amigo do Grupo Rumo, é especial, diz Zécarlos Ribeiro.

“Faço a melodia ao violão e mando para ele. Depois disso, a gente vai trocando figurinhas. Não fica essa coisa preestabelecida de um faz a letra e o outro a melodia. O Geraldo, que não toca violão, é uma pessoa sensível e escreve de vez em quando. A gente se dá muito bem na hora de compor. Cada um tem a liberdade de dizer o que acha da música, a gente vai crescendo lado a lado”, conclui.

“VAI PRA CAMA DESCANSAR”

• EP de Zécarlos Ribeiro

• Duas faixas

• Tratore

• Disponível nas plataformas digitais

Criado em 1974, o Rumo reunia estudantes da USP, liderados pelo músico paulista Luiz Tatit. Os fundadores são Akira Ueno, Ciça Tuccori, Gal Oppido, Geraldo Leite, Hélio Ziskind, Luiz Tatit, Ná Ozzetti, Paulo Tatit e Pedro Mourão, além de Zécarlos Ribeiro.