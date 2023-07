677

Silva promete festa neste sábado. "Tenho certeza de que o público vai adorar", afirma o capixaba João Arraes/divulgação

Silva, Rogério Flausino, Sideral, Banda Caraivana, Danilo Lana, Alex Albino e os DJs Davi Zaidan, Nezt e Luísa Viscardi vão se apresentar no Festival de Inverno de Nova Lima, às margens da Lagoa dos Ingleses, que será realizado neste final de semana.









O capixaba promete show animado para hoje. “Ele pode até ser chamado de festa, com músicas que as pessoas conhecem para poderem cantar comigo. Vou me apresentar com banda grande, com 10 músicos. Será bem vibrante, adoro me apresentar em BH”, diz ele.

“Tudo está muito bem ensaiado. Frio na barriga, eu sempre tenho. Mas é legal, porque indica que você está emocionado, se importando com aquilo. É sinal de que o artista está emocionado com o show, não é aquela coisa do matador de cachê. Tenho certeza de que o público vai adorar”, diz ele.

Disco em 2024

Silva está planejando lançar um disco, mas acredita que ele ficará para o próximo ano. “Sempre compus, desde o início da minha carreira, eu e meu irmão Lucas. Não é fácil compor quando você está fazendo muitos shows. No meu caso, preciso estar tranquilo. Estou administrando melhor o tempo para conseguir criar”, revela.





O processo de criação é um desafio, admite Silva. “Tem horas que acho que a fonte secou. Penso: Meu Deus, será que não vou conseguir compor de novo? Mas é assim mesmo.” Sua história com a arte vem de longe: filho de professora de música, formou-se em violino clássico e canta desde pequeno.





“Minha família tem uma relação com a Igreja Batista, aquela coisa de tocar e cantar lá.” Muito tímido na adolescência, ele diz que só criou coragem para virar cantor depois dos 20 anos. Hoje, ele tem 35.

Sideral e Rogério Flausino apresentarão seu show dedicado a Cazuza, que terá a música "Essas canções de amor", inspirada em poema do astro carioca Júlia Lanari/divulgação

Cazuza: do rock à MPB





Os dois aproveitam o show para matar as saudades, confidencia Sideral. “Nos lembramos de quando éramos crianças em Alfenas. Já tocávamos nos bares da cidade nos anos 1980, quando Cazuza estava começando a acontecer.”





A conexão é total no palco, garante. “É muito legal estar ao lado de um irmão de sangue e ainda fazer o que a gente ama desde pequeno. Um olha para o outro e já sabe o que vai fazer, pois existe sintonia muito fina. A gente divide os vocais, é um barato”, afirma Sideral.





Além do encontro em família, o cantor e compositor diz que é importante celebrar a obra de Cazuza. “Era um dos caras mais importantes da música brasileira e venceu a barreira do gênero. Cazuza tinha espírito rock and roll, mas flutuava, lindamente, na MPB e na Bossa Nova”, observa.

'Cazuza tinha espírito rock and roll, mas flutuava, lindamente, na MPB e na Bossa Nova' Sideral, cantor e compositor







O repertório traz a fase Barão Vermelho, bem rock and roll, e a carreira solo de Cazuza, quando ele flertou com a música pop, a Bossa Nova e o samba.





O público vai ouvir “Não reclamo”, poema do ídolo musicado por Sideral, que virou a música “Essas canções de amor, com autorização de Lucinha Araújo, mãe de Cazuza.





Os dois serão acompanhados por Adriano Campagnani (baixo), Davi Maciel (bateria), Breno Mendonça (sax), Marcelinho Guerra (guitarra) e Wagner Souza (trompete).

'Tudo está muito bem ensaiado. Frio na barriga, eu sempre tenho. Mas é legal, porque indica que você está emocionado, se importando com aquilo. É sinal de que o artista está emocionado com o show, não é aquela coisa do matador de cachê' Silva, cantor e compositor



Programação variada

O festival começa hoje, às 13h, com os DJs Zaidam e Luísa Viscardi, seguidos pela Banda Caraivana, que fará tributo a Gilberto Gil. O grupo traz como convidado Danilo Lana, vocalista da banda Pipa. Em seguida, vem o show com Silva. DJ Zaidan encerra o dia.





No domingo, a partir das 12h, sobem ao palco os DJs Nezt e Luísa Viscardi. Às 17h, o paulista Alex Albino se apresenta, seguido por Luísa Viscardi. Às 19h30, será a vez dos irmãos Rogério Flausino e Wilson Sideral.





Além do espaço dedicado à música, o festival terá áreas kids e pet friendly. O setor gastronômico oferecerá bebidas, tira-gostos e pratos.

FESTIVAL DE INVERNO DE NOVA LIMA

Hoje (22/7), a partir das 13h, e domingo (23/7), a partir do meio-dia. Alphaville-Lagoa dos Ingleses, Avenida Picadilly, Nova Lima. Ingressos a partir de R$ 90 (meia individual) e R$ 160 (meia passaporte), à venda no site Sympla. Crianças até 10 anos não pagam.





























Os irmãos Rogério Flausino e Sideral fazem homenagem ao cantor e compositor Cazuza (1958-1990), neste domingo (23/7). “Era um grande poeta, com repertório maravilhoso, cheio de poesias ótimas e canções inesquecíveis”, diz Sideral.