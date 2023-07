677

O movimento das águas, referência para o disco, inspirou também os coreógrafos na criação de "Karakuru" José Luiz Pederneiras/Divulgação

O Corpo Cidadão, braço social do Grupo Corpo, estreia neste sábado (22/7) o espetáculo “Karakuru”, que será apresentado também no domingo, gratuitamente, no Teatro Corpo, localizado na sede da companhia de dança mineira, nas Mangabeiras. O Corpo Cidadão, braço social do Grupo Corpo, estreia neste sábado (22/7) o espetáculo “Karakuru”, que será apresentado também no domingo, gratuitamente, no Teatro Corpo, localizado na sede da companhia de dança mineira, nas Mangabeiras.









O ponto de partida para a criação do espetáculo foi o disco homônimo, lançado em 2018 pelo percussionista e professor de música para jovens e crianças de projetos sociais Tunico Villani, ao lado do grupo Karakuru, formado por jovens que se destacaram em oficinas ministradas por ele nos projetos em que atuou.

União de forças

Miriam Pederneiras, presidente do Corpo Cidadão, conta que, logo após a gravação do disco, Villani ofereceu a trilha ao projeto. “Nós somos parceiros de muitos anos atrás, nos conhecemos no Projeto Querubins e, quando o Tunico criou essas músicas, ele sugeriu que fizéssemos as coreografias. Achamos muito interessante esse fato de unir dois projetos sociais e aceitamos a proposta.”

Tendo como referência a cultura afrobrasileira e o movimento das águas, que também inspirou a trilha do espetáculo, cada professor trabalhou uma coreografia dentro da proposta rítmica do álbum. No palco, 21 alunos, que têm entre 16 e 29 anos, dançam os ritmos do congado mineiro, do maracatu, do forró, do samba reggae e do jazz.





O Corpo Cidadão já formou dezenas de bailarinos que hoje fazem parte de companhias profissionais, incluindo o próprio Grupo Corpo. Os jovens ingressam no projeto por meio de audições. O objetivo é a profissionalização e o aprimoramento das técnicas de dança.





“Para mim, o mais legal é ver a empolgação dos jovens. Eles estão tendo contato com o que é uma produção de um espetáculo e quais são os cuidados necessários para levar uma boa apresentação para o público”, comenta Miriam Pederneiras.





Os planos do grupo para o segundo semestre deste ano incluem um projeto de circulação do espetáculo pelas cidades de Congonhas, Ouro Branco e Lagoa Santa, e um coreografia feita por Rodrigo Pederneiras, que deve ser apresentada no final do ano, no Cine Theatro Brasil Vallourec.





“Nós oferecemos diversas possibilidades para que eles possam estar no palco e diante do público pelo maior tempo possível. É isso que faz um profissional de verdade”, afirma Miriam.

“KARAKURU”

Espetáculo do Grupo Experimental de Dança (GED) do Corpo Cidadão. Neste sábado (22/7), às 19h, e domingo (23/7), às 18h, no Teatro Corpo (Av. dos Bandeirantes, 866, Mangabeiras). Entrada franca, com retirada de ingressos no local.





*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes