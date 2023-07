SIGA NO

677

Banda Truck do Desejo, formada por mulheres LGBTQIAP+, vai apresentar releituras de sucessos de Cassia Eller e Gal Costa, às 17h30 Ana Paula Aguiar/divulgação

Shows, oficinas, debates, curtas-metragens, duelos de vogue, fotografia, empreendedorismo e artes visuais. Esta é a agenda do ELAS Festival, que será realizado neste sábado (22/7), na Funarte MG, em Belo Horizonte. A quarta edição do evento destaca a multiplicidade de vivências femininas. Shows, oficinas, debates, curtas-metragens, duelos de vogue, fotografia, empreendedorismo e artes visuais. Esta é a agenda do ELAS Festival, que será realizado neste sábado (22/7), na Funarte MG, em Belo Horizonte. A quarta edição do evento destaca a multiplicidade de vivências femininas.





Duelo de vogue







Vogue faz parte da cultura de baile, movimento que valoriza a diversidade de gênero, sexualidade e raça. Os bailes surgiram nos subúrbios de Nova York nos anos 1970. Esses “balls” conquistaram o mundo a partir da década de 1990, prosperando na cena drag.





“É uma espécie de competição aberta ao público, envolvendo mulheres trans e travestis que duelam por meio da dança. Pela segunda vez realizamos a batalha de vogue. Geralmente, elas acontecem de noite, mas no ELAS decidimos que será de dia. Teremos a DJ Lázara, que, além de dançar muito, é professora de vogue”, informa Ana Linares.

Augusta Barna, que venceu o Prêmio Flávio Henrique, faz show às 16h Gabriel Oliveira/divulgação





Às 16h, o festival destaca a presença da mulher na música, com o show da cantora Augusta Barna, que ganhou o Prêmio Flávio Henrique/BDMG de melhor álbum de música autoral com “Sangria desatada” (2022).





A banda Truck do Desejo, composta por mulheres LGBTQIAP+, será a atração das 17h30, com releituras de sucessos de Cássia Eller e Gal Costa em ritmo de carnaval. As DJs Kingdom e Belisa levarão sua música eletrônica ao festival, às 19h.





“A proposta de programação ampla é acessível para todas as idades. Ao mesmo tempo que tem gente chegando para ver filme infantil, outros estão lá para o vogue. A ideia é valorizar a diversidade e fazer todo mundo conviver junto. O ELAS foi criado com a ideia de ser um projeto feito por mulheres, mas disponível para todas as pessoas”, explica Ana.

• Leia também: Festival em BH destaca a luta das mulheres migrantes





Nos galpões da Funarte, haverá exibição de curtas, a exposição de fotografia “Afetos plurais”, com curadoria de Bianca Aun, reunindo trabalhos de 46 mulheres de todas as regiões do Brasil.





A mostra de empreendedoras, no galpão 4, vai expor acessórios, roupas, artesanato, cosméticos e outros itens criados e comercializados por mulheres. No galpão 5, dedicado às artes visuais, estará em cartaz a “Mostra sangria”, pautada por feminismo, maternidade, aborto, violência doméstica e ativismo, entre outros temas. Às 21h30, a performance da dançarina Vina Jaguatirica, pesquisadora do butô, encerra o festival.

DJ Kingdom é uma das atrações do festival John Viana/divulgação

Protagonismo feminino

Produtora cultural há 20 anos, Ana Linares conta que a maioria dos eventos que realizou era comandada por homens. Em 2019, ela e a gestora Luiza Firmata criaram o ELAS para inverter essa história, conferindo protagonismo total às mulheres.





“Depois da pandemia, muitas mulheres largaram empregos fixos e resolveram empreender. Em especial as mães. Elas se viram em situação delicada com as crianças em casa, aulas on-line e optaram por esse caminho”, explica Ana, reiterando que o ELAS dá visibilidade às lutas femininas.

ELAS FESTIVAL

Neste sábado (22/7), das 13h às 21h30, na Funarte MG (Rua Januária, 68, Centro). Entrada franca. Informações: linktr.ee/elasfestival





* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria

O evento começa às 13h, com apresentação de Lelê Cirino, vocalista do bloco de carnaval Angola Janga. A DJ Lázara dos Anjos promete animar a pista da área externa, que receberá o duelo de vogue do coletivo Ballroom MG, às 14h.