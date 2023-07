Irmandade Os Carolinos mantém a tradição do congado em BH Patrick Arley/divulgação

O álbum “Irmandade Os Carolinos” será lançado neste domingo (23/7), às 18h, com festejo do Tambor Mineiro, no Centro Cultural Unimed-BH Minas. Quem comanda a festa é Maurício Tizumba, capitão da irmandade congadeira e produtor musical do disco.