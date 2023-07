SIGA NO

"Estância" estreia em 3 de agosto, na Sala Minas Gerais, em BH José Luiz Pederneiras/divulgação

O espetáculo “Estância”, com execução da música do argentino Alberto Ginastera pela Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e coreografia pelo Grupo Corpo, ganhou data extra, em 6 de agosto, às 18h, na Sala Minas Gerais. Os ingressos para as três apresentações originalmente previstas, de 3/8 a 5/8, se esgotaram rapidamente.

Os bilhetes para a sessão extra, com preços entre R$ 100 e R$ 280, estão à venda no site da Filarmônica (www.filarmonica.art.br).

A estreia do espetáculo, criado sob encomenda do maestro Gustavo Dudamel, ocorreu no último dia 18, em Los Angeles, na sede da Orquestra Filarmônica de Los Angeles, da qual o venezuelano é regente.

