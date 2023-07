Filme estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling arrecadou R$ 22,9 milhões na estreia Warner Bros./Divulgação O desempenho de 'Barbie' nas bilheterias brasileiras fez jus ao hype. De acordo com dados da Comscore, o longa estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling faturou R$ 22,9 milhões na abertura desta quinta-feira (20/7), se tornando a segunda maior estreia da história do Brasil.

O aguardado filme da boneca, que já tinha registrado a maior pré-venda de ingressos da história da Warner Bros, no Brasil alcançou um público de 1,1 milhão. No ranking geral, ‘Barbie’ fica atrás somente de ‘Vingadores: Ultimato’, lançado em 2019, que estreou com R$ 29,9 milhões e reuniu cerca de 1,6 milhão de pessoas nas salas de cinema nacionais.