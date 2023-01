Ná Ozzetti e ZéCarlos lançam "Roupas no varal"

Ná Ozzetti elogia o novo projeto com o parceiro do Rumo: "As composições do ZéCarlos são muitos singulares. As canções são bem próprias, a cara dele e adoro" (foto: Alexandre Eca/divulgação)

Primeiro single do EP "Ná canta ZéCarlos", que será lançado no fim deste mês, a música "Roupas no varal" (Tratore) é uma composição de ZéCarlos, feita em parceria com o músico Geraldo Leite e interpretada pela cantora paulista. O disco terá cinco canções de ZéCarlos, um dos compositores do Grupo Rumo, do qual os três participam. Ele afirma que lançará outros EPs ao longo de 2023 e já tem mais de 30 canções prontas.









Segundo a cantora, a intenção de ZéCarlos era somente fazer um registro das canções para si próprio. “Então, me ofereci para gravar algumas”, relembra. Ela conta que "Roupas no varal" foi a primeira música que chamou a sua atenção. “Como essa música estava dentro das cinco canções que estavam com o Danilo Penteado e o Jonas Tatti, a gente resolveu fazer primeiro o EP que estava com esse núcleo de produção."









Ainda neste mês devem ser lançadas as outras quatro canções para formar o EP. “Ná canta ZéCarlos”, além das duas parcerias do compositor com Geraldo Leite, terá duas composições solo e uma com Danilo Penteado, responsável pela produção musical e arranjos do EP. A produção de gravação, mixagem e masterização são de Jonas Tatit, filho de Luiz Tatit. A capa do single é de Gal Oppido.





Novo projeto O músico conta que todas as canções são inéditas. “São músicas que vou gravando e mostrando para o pessoal do Rumo. Como também sou arquiteto e vivo da minha atividade, não estava envolvido muito com o mundo da música ultimamente. Como agora facilitou lançarmos as canções via internet, aproveitei.”





Nem bem “Ná canta ZéCarlos” saiu do forno, o músico revela que pretende fazer outro EP em parceria com Ná Ozzetti, com mais cinco canções, culminando em um álbum cheio. “Vou cantar também e, de repente, gravar um CD solo com minhas músicas. Na verdade, no Rumo, sempre assumi esse meu lado de compositor e não cantava, mas, me ouvindo como intérprete, acho que dá para levar adiante.”





O Rumo surgiu em 1974, criado por estudantes, boa parte da USP. Luiz Tatti (violão e voz), Paulo Tatti (guitarra, violão, baixo e voz), Hélio Ziskind (flauta, sax, violão e voz), Geraldo Leite (voz e percussão), ZéCarlos Ribeiro (voz e percussão), Gal Oppido (bateria), Pedro Mourão (violão e voz), Ná Ozzetti (percussão e voz) e Akira Ueno (baixo e percussão) formam o Rumo atualmente. “A gente parou já faz algum tempo, sendo que o último disco lançado, ao vivo, foi em 1992. Em 2004, completamos 30 anos e fizemos um show que virou um especial da TV Cultura”, lembra Ná Ozzetti.





“Depois disso, a gente parou de novo e, em 2019, lançamos, pelo selo Sesc, um álbum de canções inéditas, quesse chama ‘Universo’. E o Rumo tem disso: em 1992, a gente achou que nunca mais iria voltar, mas vira e mexe, aparece uma proposta e nos juntamos novamente e isso é sempre muito gostoso.”





“ROUPAS NO VARAL”

• Single do EP “Ná canta ZéCarlos”

• Disponível nas plataformas digitais.





LETRA





“Roupas no varal”

( ZéCarlos Ribeiro e Geraldo Leite)





As roupas secam no varal

Deserto, sol a pino, enfim

Poeira ao longe

Revelam muita solidão

E um tempo que não volta mais.

O vento soprou e me balançou

As roupas dançam no varal

Parece um balé sem fim

Rever você, foi um sinal

Vendaval

Roupa no varal

Balé sensual

Tridimensional

Vento vem, vento vai,

Vai mais além

Até o secar

As roupas saem do varal

Flutuam e caem sobre mim

Perfume doce

A noite vem e tem luar

Dois corpos vão se encontrar

O vento soprou e nos levou

Roupa no varal, balé sensual

Tridimensional

Vento vem, vento vai

Vai mais além, até o mar

Meu casaco encostou na sua blusa

Até o mar

Minha retina como um imã te procura

Até o mar

A tua lua

Atua nua e crua

Até o mar