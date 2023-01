Única mulher agraciada com o Prêmio BDMG Instrumental em 2022, a flautista Nara Pinheiro lança o single “Âmago”, preparando o terreno para o álbum “Tempo de vendaval”, que chegará às plataformas no próximo dia 27.

“Âmago” é o segundo single do disco. O primeiro, “Despertar”, chegou com o show que Nara apresentou no início de dezembro, no CCBB-BH. Todos seguem a linha de transpor para a música a estética montanhosa de Minas Gerais, que vai sendo desbravada pelas águas dos rios de maneira turbulenta.