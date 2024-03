O Dia Internacional da Mulher é comemorado no dia 8 de março, data oficializada em 1975 pela Organização das Nações Unidas (ONU), mas celebrada desde o início do século XX. Surgido a partir da luta operária e dentro do movimento socialista para exigir melhores condições de trabalho, a data é cada vez mais lembrada pelas conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres ao longo dos anos.

Em 2024, a ONU anunciou que o tema para o Dia Internacional da Mulher é "Investir nas mulheres: acelerar o progresso", que tem como objetivo destacar a escassez de dinheiro investido em medidas de igualdade de gênero. A ONU estima que serão necessários US$ 360 bilhões adicionais por ano para que o mundo alcance a igualdade de gênero até 2030.

Já o site do Dia Internacional das Mulheres escolheu o tema "Inspirar Inclusão", que busca "quebrar barreiras, desafiar estereótipos e criar ambientes em que todas as mulheres sejam valorizadas e respeitadas".

Deu para perceber que a luta não para. Apesar de todos os avanços, ainda há muito trabalho pela frente. Por isso, é importante não apenas valorizar a luta feminina passivamente, mas também apoiá-las e fazer seu papel na batalha contra as injustiças sociais e a violência de gênero.

Confira a seguir dez frases e mensagens para já começar a colocar em pauta a luta feminina neste Dia Internacional da Mulher:

1. “Feliz Dia Internacional da Mulher para elas, que quebram barreiras e constroem um novo futuro todos os dias!”

2. “Que as mulheres possam ter cada vez mais aliados contra todos os seus desafios e continuem mudando o mundo. Feliz Dia Internacional da Mulher!”

3. “É sempre importante reconhecer e valorizar as mulheres na construção de um mundo mais justo para todos. Feliz Dia Internacional da Mulher!”

4. “Parabéns a todas as mulheres que lutam por igualdade, justiça e direitos todos os dias! Feliz Dia Internacional da Mulher!”

5. “Pela vida de todas as mulheres e contra a desigualdade e a violência de gênero, celebramos esta data. Feliz Dia Internacional da Mulher!”

6. “Elas mudam o mundo todos os dias, quebram barreiras, abrem portas e fazem história. Feliz Dia Internacional da Mulher!”

7. “Feliz Dia Internacional da Mulher para elas, que defendem seus direitos e inspiram tantas outras ao seu redor!”

8. “Que as mulheres possam se fortalecer cada vez mais na luta por direitos. Feliz Dia Internacional da Mulher!”

9. “Hoje é dia de celebrar todos os avanços femininos e lembrar que apoio para continuar nunca é demais. Feliz Dia Internacional da Mulher!”

10. “Que o mundo reconheça e celebre a diversidade e a singularidade das mulheres, grandes fontes de inspiração. Feliz Dia Internacional da Mulher!”