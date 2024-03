Desde a última terça-feira (5/3), Belo Horizonte confirmou mais quatro mortes por dengue, totalizando 16, segundo Balanço da Dengue e outras Arboviroses da Secretaria Municipal de Saúde desta sexta (8/3). Até o momento, BH é o município mineiro que mais registrou mortes pela doença que acomete o estado neste ano.



Até o momento, foram confirmados 11.452 casos de dengue em BH, em 2024, e 48.329 estão sendo investigados. O Barreiro é a regional da capital com mais casos confirmados pela doença, com 1.960, seguido por Venda Nova, que registra 1.861 casos. Em ambas as regionais, a prefeitura abrirá centros de saúde para atender pessoas com sintomas de dengue, chikungunya e zika.

BH reflete a realidade de Minas Gerais, que declarou situação de emergência em 27 de janeiro e também registra uma crescente nos casos e óbitos por dengue e chikungunya. Segundo Painel de Monitoramento da Secretaria de Estado de Saúde, Minas confirma 175.481 casos de dengue, com 60 mortes, e 30.734 casos e 19 óbitos por chikungunya.



Veja os centros abertos



Neste sábado (9/3) e domingo (10/3), outras regiões da capital terão centros de saúde abertos para atender pessoas com sintomas de arboviroses. As unidades funcionarão das 7h às 22h, com exceção do Centro de Saúde São Francisco na Pampulha, que estará aberto das 7h às 19h. Confira:



Barreiro: Centros de Saúde Francisco Gomes Barbosa/ Tirol e Vale do Jatobá

Centro-Sul: Centro de Saúde Carlos Chagas

Leste: Centro de Saúde Vera Cruz

Norte: Centro de Saúde Aarão Reis e Floramar

Nordeste: Centros de Saúde São Paulo e Conjunto Paulo VI

Noroeste: Centro de Saúde Santos Anjos

Oeste: Centro de Saúde Betânia

Pampulha: Centro de Saúde Santa Terezinha e São Francisco

Venda Nova: Centros de Saúde Rio Branco, Jardim Europa, Santa

Mônica e Serra Verde.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata