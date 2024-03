Um homem foi preso na manhã desta sexta-feira (8/3) em Salinas, no Norte de Minas, com mais de 210 mil maços de cigarros contrabandeados e escondidos em meio à carga do caminhão que ele conduzia. O material apreendido é avaliado em mais de R$ 1 milhão.

O suspeito dirigia um caminhão que transportava diversas máquinas industriais. Ele foi abordado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na altura do KM 296 da BR-251.

Durante a fiscalização, os policiais encontraram mais de 200 caixas de cigarros, de origem paraguaia, escondidas no meio da carga que era transportada.

Questionado, o caminhoneiro disse que os cigarros foram coletados em Guarulhos (SP) e tinham como destino a cidade de Jequié, na Bahia.

O homem foi preso em flagrante pelo crime de contrabando e conduzido para a Polícia Judiciária em Salinas. A carga do caminhão também foi encaminhada e apreendida.