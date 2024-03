Desde terça-feira (5/3), Belo Horizonte confirmou mais uma morte por chikungunya, totalizando dois óbitos em 2024, segundo o Balanço da Dengue e outras Arboviroses da Secretaria Municipal de Saúde desta sexta-feira (8/3). A capital mineira reflete a realidade do estado, que também registra uma crescente nos casos e óbitos por chikungunya.



Em Belo Horizonte, neste ano, foram confirmados 832 casos da arbovirose e outros 727 estão sendo investigados. Uma morte pela doença foi registrada em janeiro e a outra em fevereiro.

A capital mineira é o terceiro município do estado com mais óbitos por chikungunya, precedido por Ipatinga, com sete, e Sete Lagoas, com seis, segundo o Painel de Monitoramento de Casos da Secretaria de Estado de Saúde.



Em Minas, o aumento de mortes pela doença é ainda mais drástico. Em 24 horas, o número de óbitos aumentou 90% em relação aos primeiros meses do ano.



Leia também: Dengue em BH: mais quatro mortes são confirmadas

Atendimento de arboviroses

Para aumentar o atendimento médico de pessoas com sintomas de arboviroses: dengue, chikungunya e zika, a Prefeitura de Belo Horizonte irá abrir centros de saúde neste sábado (9) e domingo (10). As unidades funcionarão das 7h às 22h, com exceção do Centro de Saúde São Francisco na Pampulha, que estará aberto das 7h às 19h. Confira:

Barreiro: Centros de Saúde Francisco Gomes Barbosa/ Tirol e Vale do Jatobá

Centro-Sul: Centro de Saúde Carlos Chagas

Leste: Centro de Saúde Vera Cruz

Norte: Centro de Saúde Aarão Reis e Floramar

Nordeste: Centros de Saúde São Paulo e Conjunto Paulo VI

Noroeste: Centro de Saúde Santos Anjos

Oeste: Centro de Saúde Betânia

Pampulha: Centro de Saúde Santa Terezinha e São Francisco

Venda Nova: Centros de Saúde Rio Branco, Jardim Europa, Santa Mônica e Serra Verde.