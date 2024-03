O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) denunciou o homem, de 43 anos, acusado de atropelar 25 pessoas durante uma festa de pré-carnaval no dia 9 de fevereiro, em São Gonçalo do Rio Abaixo, na Região Central de Minas. Uma pessoa morreu.

Ele já havia sido indiciado pela Polícia Civil. De acordo com a denúncia feita pelo MPMG, o homem vai responder por homicídio doloso qualificado consumado e 24 tentativas de homicídio doloso qualificado, também pelo crime de condução de veículo sob influência de álcool.

A denúncia ainda aponta que, após o choque do veículo com as vítimas, houve um grande tumulto no local, já que as vítimas perceberam que o homem estava sob o efeito de bebidas alcoólicas, e vários foliões queriam agredi-lo.

A situação só veio a se tranquilizar após a chegada de policiais militares. Segundo o MPMG, os crimes foram cometidos mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, "atingindo os foliões durante o desfile de um bloco carnavalesco".

O homem foi preso em flagrante depois de ter sido atendido em um hospital do município. Ele foi encaminhado, no dia 15 de fevereiro, ao sistema prisional, onde ficou à disposição da Justiça.

O MPMG também pediu à Justiça que seja fixada uma indenização de até 50 salários-mínimos para as vítimas do atropelamento.