A Polícia Civil de Pouso Alegre, no Sul de Minas Gerais, prendeu um homem, de 38 anos, suspeito de agredir a irmã, de 46. A prisão ocorreu nessa quinta-feira (14/3), no Bairro Colina Verde.

O crime foi denunciado pela vítima, que procurou a Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher (DEAM) para registrar ocorrência contra o familiar, no mesmo dia.

Segundo a vítima, ela e o irmão moram na mesma casa e as agressões eram cometidas de forma frequente. No dia da prisão, o suspeito começou a agredir a irmã pela manhã, o que perdurou até por volta de meio-dia. As agressões causaram diversas lesões na vítima, que foi atendida em uma unidade de primeiros socorros de Pouso Alegre.

Enquanto a mulher aguardava na delegacia, uma equipe de investigadores foi até a casa dos irmãos e efetuou a prisão do homem que foi autuado, em flagrante, por violência doméstica.