MG: homem é preso por ameaçar e golpear ex-namorada com cabo de celular

Um homem de 20 anos foi preso em flagrante no fim da tarde dessa sexta-feira (20/6) por ameaçar e chicotear a namorada, de 26, com um carregador de celular. O caso aconteceu no Bairro Santa Rita, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

Segundo a Polícia Militar (PMMG), a mulher relatou que tinha um relacionamento conturbado com o suspeito e, por isso, resolveu findar o namoro. O homem não aceitou o término e deu um tapa no rosto dela.

Quando o autor deixava a casa da vítima, escutou a mulher ligar para a polícia, pegou o fio do carregador de celular e passou a chicoteá-la.

Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o homem na garagem e a vítima dentro de casa. Segundo o boletim de ocorrência, a porta da residência estava danificada, e a vítima apresentava sinais visíveis de lesão pelo corpo.

'Vai ficar careca'

Durante o atendimento, os ânimos estavam exaltados, e a vítima acusou o suspeito de ser traficante no Bairro Santa Helena e questionou se ele teria coragem de ameaçá-la na frente dos policiais.

O homem então respondeu, em tom de ameaça, que seria preso, mas que logo estaria solto. Ainda dentro da viatura, ele teria falado para a ex-namorada que iria “estourar” a cabeça dela. Segundo a vítima, o suspeito teria fácil acesso a armas de fogo.

Ambos foram levados para atendimento médico em um hospital local, onde o autor ameaçou raspar a cabeça da mulher: “Vai ficar careca”.

O suspeito pode responder pelos crimes de lesão corporal, violência doméstica, dano e ameaça. A Polícia Civil vai investigar o caso.