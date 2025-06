Chefe da Polícia Civil é a entrevistada do 'Em Minas' deste sábado (21/06)

A delegada-geral Letícia Gamboge, chefe da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) , é a convidada deste sábado (21/06) no "Em Minas", programa da TV Alterosa, em parceria com o Estado de Minas e o Portal Uai, que vai ao ar às 19h30.

Na conversa com a jornalista Carolina Saraiva, Gamboge falou sobre os desafios de estar à frente de uma instituição de maioria masculina, do trabalho conjunto com a Polícia Militar, do combate aos crimes sexuais contra crianças e adolescentes, do enfrentamento da violência contra mulher, entre outros.

A chefe da PCMG destacou ainda projetos desenvolvidos pela corporação, como o ‘Tá entregue’, que faz a recuperação e devolução de aparelhos celulares roubados para os donos.





Onde assistir





YouTube do Portal Uai. A versão online tem um bloco exclusivo. O "Em Minas" vai ao ar aos sábados, a partir das 19h30, simultaneamente na televisão e no. A versão online tem um bloco exclusivo.

O Estado de Minas publica o conteúdo da entrevista com Letícia Gamboge em textos no portal em.com.br e no jornal impresso de domingo.