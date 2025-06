Brincadeira em show sertanejo termina em assassinato de jovem em Minas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma brincadeira, de pegar o chapéu de um caubói, durante um show da dupla sertaneja Jad’s & Jackson, na 27ª Exposição Agropecuária de Nanuque, na noite dessa sexta-feira (20/6), no Vale do Mucuri, terminou em tragédia.

Davi Almeida de Morais, de 23 anos, autor da brincadeira, foi morto, com um golpe de canivete no pescoço, desferido pelo dono do chapéu, Herbert Oliveira Bicalho, de 55, que está preso. Outras três pessoas, de 16, 26 e 42 anos, também foram feridas e estão internadas.

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), por volta das 20h30, Davi e um grupo de amigos dançavam ao ritmo da música de Jad’s & Jackson. Animado, o jovem resolveu pegar o chapéu de um homem vestido de caubói que estava ao lado do grupo e continuou a dançar.

Imediatamente, o dono do chapéu, identificado pela PMMG como Herbert, sacou um canivete da bota e investiu contra Davi. Pessoas que estavam a seu lado saíram em sua defesa, e três delas também foram golpeadas: um adolescente de 16 anos e um homem, de 26, foram acertados no pescoço. Já um outro homem, de 42, foi golpeado no tórax.

As diversas pessoas que estavam próximas e assistiram a cena, investiram contra o “caubói”, agredindo-o e tentando linchá-lo, o que só não aconteceu por causa da chegada de policiais militares, que afastaram a multidão e prenderam o suspeito.

O homem foi levado para a Delegacia de Nanuque e, em depoimento, alegou que reagiu ao roubo do chapéu. Ele disse também ter visto Davi e seus amigos ofederendo droga para uma mulher, além de ter flagrado o grupo de amigos mexendo com uma mulher casada. As denúncias, no entanto, não foram confirmadas por outras testemunhas.

As outras três vítimas foram levadas para o Pronto Socorro de Nanuque, onde seguem internadas, em observação. O corpo de Davi foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri.