BH: mulher pula de carro em movimento para fugir de ameaças do companheiro

Uma mulher de 41 anos pulou de um carro em movimento para fugir das ameaças do próprio companheiro, de 47 anos, na madrugada desta quinta-feira (19), no Bairro Vera Cruz, na Região Leste de Belo Horizonte. O homem foi preso, suspeito de ameaçá-la de morte.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais militares patrulhavam a região quando foram abordados por populares que relataram que uma mulher estava sendo agredida. Ao encontrarem a vítima, ela contou que, durante uma discussão dentro do carro, o companheiro teria ameaçado matá-la.

A mulher relatou que eles estavam em uma festa de família quando o companheiro, tomado por ciúmes, quis deixar o local. Já dentro do carro, ela pediu que ele parasse o veículo, sob a ameaça de que pularia caso ele se recusasse. Diante da negativa do homem, a mulher abriu a porta e se jogou do veículo em movimento, sofrendo escoriações.

Ainda segundo a ocorrência, a vítima recusou atendimento médico. Ela apresentava sinais de embriaguez e não acompanhou o encerramento do registro policial.

O homem foi conduzido para a Delegacia de Plantão de Atendimento à Mulher, em Belo Horizonte. A Polícia Civil informou que instaurou inquérito para apurar o caso. Questionada se o suspeito segue preso, a corporação informou que mais detalhes poderão ser divulgados após os procedimentos de polícia judiciária.