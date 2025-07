Novas placas eletrônicas de alerta para enchentes vão ser instaladas em BH

Dez novos dispositivos de alerta para enchentes vão ser instalados em pontos estratégicos de Belo Horizonte. A medida faz parte de uma série de ações preventivas à população no período chuvoso, idealizadas pela Prefeitura de BH (PBH) e BHTrans.

As placas podem sinalizar com uma luz amarela piscante, alertando para a necessidade de atenção em dias de chuva. Já a vermelha indica interdição da via devido a alagamento. Se o dispositivo estiver desligado, não há problemas no trecho.



O primeiro dispositivo sinalizador foi instalado em fevereiro de 2024, para alertas relativos à Rua Joaquim Murtinho e à Avenida Prudente de Morais, no Bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul de BH.

No primeiro semestre de 2025, outros dois locais receberam o novo equipamento, na Rua José Cleto, entre a Rua Coronel Jairo Pereira e Av. Bernardo Vasconcelos, no Bairro Palmares, na Região Nordeste; e nas avenidas Bernardo Vasconcelos e Vilarinho, em Venda Nova.



Agora, mais dez placas vão ser colocadas em pontos críticos da cidade, como nos cruzamentos da Av. Francisco Sá com Rua Cuiabá, no Prado, na Região Oeste; Av. Augusto de Lima com Rua Ituiutaba, também no Bairro Prado; Avenidas Tereza Cristina e Dom João VI, no Cinquentenário, na Oeste; e a trincheira da Av. Vilarinho, em Venda Nova.



Outras formas de ficar atento



Além da instalação de sinalização, há outras formas dos moradores não serem surpreendidos com os alagamentos. Quando há previsão de fortes chuvas, a Defesa Civil aciona um protocolo que envolve medidas preventivas e emissão de alertas, que são enviados à população.

De acordo com a PBH, todos os pontos críticos de monitoramento e risco de alagamento na cidade já contam com outras formas de sinalização em locais estratégicos.

Em caso de risco de inundação, os agentes responsáveis pelo monitoramento vão até o local para sinalizar o fechamento das vias e passam a orientar motoristas e pedestres sobre rotas alternativas.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata