PM prende seis de quadrilha de traficantes em Ipatinga

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Seis pessoas, sendo cinco homens e uma mulher, com idades entre 18 e 36 anos, foram presos pela Polícia Militar, em Ipatinga (MG), no Vale do Aço, em uma operação realizada nessa terça-feira (1/7). Os seis são suspeitos de integrar uma associação criminosa voltada para o tráfico de drogas e receptação de produtos furtados. Os presos chegaram a ameaçar os policiais.

As diligências tiveram início depois de várias denúncias anônimas sobre o comércio de drogas, na Rua Amazonita, no Bairro Jardim Panorama. Os cabeças do negócio seriam dois irmãos, apontados como líderes do esquema.

Segundo as denúncias, as drogas eram armazenadas em residências e terrenos próximos, inclusive em áreas de pasto atrás das casas. As drogas também eram trocadas por objetos furtados na região. O Serviço de Inteligência da PM foi acionado, que com uso de câmeras, confirmaram as denúncias.

Participaram da operação várias viaturas e cães farejadores. O primeiro a ser preso foi um homem de 29 anos, em frente à própria residência. Ele estava com R$ 700 em dinheiro.

Um segundo suspeito conseguiu fugir, indo para casa, onde se trancou com a esposa dele. Os policiais chegaram à casa e lá encontraram porções de crack e anotações do tráfico.

A mulher tinha com ela R$ 618 e tentou agredir os militares. Os outros envolvidos, três homens, com idades entre 18 e 36 anos, e uma mulher de 21 anos, também foram presos.

Com o grupo, foram apreendidas cerca de 16 porções de crack, num total de 2 kg, uma porção de maconha, duas balanças de precisão, um caderno com anotações da atividade criminosa, além de dinheiro, equipamentos eletrônicos, ferramentas, pneus e roupas, muitos deles reconhecidos como produtos de furto.

Segundo relatório da PM, houve resistência por parte dos presos, que chegaram a ameaçar os militares. Eles foram levados à Delegacia de Polícia Civil.