A Polícia Militar prendeu, na manhã desta quinta-feira (18/1), um homem que assaltou um motorista de aplicativo, tendo levado o veículo e pertences da vítima. Uma câmera de vídeo, acoplada ao retrovisor do veículo, foi determinante para a identificação do ladrão.

Era por volta de 7h, quando o motorista de aplicativo pegou um passageiro na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. O homem entrou no banco traseiro, mas se mostrava muito agitado, o que provocou a desconfiança e o medo no motorista.

Depois de rodar por alguns quarteirões, o criminoso ordenou que o motorista parasse, colocando uma faca em seu pescoço e ameaçando matá-lo.

O ladrão fez com que o motorista descesse do veículo e ameaçou esfaqueá-lo, para que fizesse um Pix. A vítima alegou que não tinha dinheiro e que aquela era a sua primeira corrida, por isso, estaria sem dinheiro.

Com isso, o bandido decidiu levar o carro. Assim que o ladrão saiu com o veículo, a vítima acionou a Polícia Militar. Com as características do carro em mãos, os policiais fizeram o rastreamento e conseguiram localizá-lo na Via do Minério, no cruzamento com Avenida Olinto Mourão, no Bairro Milionários, na mesma região.

O carro foi interceptado e o ladrão preso, ainda pela manhã. As imagens confirmaram a ação do criminoso. Elas mostram o momento da rendição e da fuga. Os policiais do 41º Batalhão encontraram a faca usada no crime, além de dois celulares, R$ 165 em dinheiro e o veículo roubado. O ladrão foi levado para a Delegacia do Barreiro. O carro foi devolvido ao proprietário.