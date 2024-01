A rede de supermercados Mart Minas é o mais novo patrocinador da folia da capital mineira. O valor investido é de R$ 500 mil. A empresa já está participando da ação de Credenciamento de Ambulantes do Carnaval 2024, que acontece até o dia 26 de janeiro (exceto domingo).

As unidades do supermercado na Região Metropolitana de BH, incluindo as duas novas lojas inauguradas na capital no segundo semestre de 2023, irão oferecer aos vendedores ambulantes cadastrados pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) descontos exclusivos, principalmente na compra de bebidas.

No momento, os ambulantes cadastrados recebem uma sacola reutilizável contendo itens para proteção e cuidado.

Leia também: Liberdade e Tranquilidade: os dois Carnavais de Minas Gerais

A rede também vai disponibilizar caminhões em ruas estratégicas nos dias de Carnaval, facilitando o reabastecimento dos profissionais, e fará ativação de marca com entrega de brindes durante o período da folia.

O presidente da Belotur, Gilberto Castro, expressa satisfação com a chegada do novo parceiro e celebra as novidades oferecidas ao público.

Além disso, a rede Mart Minas também comemora a parceria com a PBH. O diretor da empresa, Filipe Martins, destaca que "o Carnaval de Belo Horizonte gera milhares de empregos para a sociedade e é uma grande oportunidade para os vendedores ambulantes. Tudo vai de encontro a missão do Mart Minas de aumentar o poder de compra das pessoas, o que dá muito sentido a essa parceria”.

A empresa se une ao Governo do Estado de Minas Gerais, patrocinador master por meio da Codemge, ao Sistema Fecomércio-MG, ao Sesc e ao Senac em Minas e aos Sindicatos Empresariais, que assinam como apoio, e à Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH), também colaboradora.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata