A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu 17 pessoas envolvidas com uma facção criminosa que age na região de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. Entre os suspeitos, estavam líderes da quadrilha. A operação “Vade Mecum” foi deflagrada nesta quinta-feira (18/1), em 11 cidades mineiras e do Rio de Janeiro.

Segundo o delegado Artur Temponi Leite, 37 mandados de busca e apreensão foram cumpridos e houve apoio da Polícia Civil do Rio. “Entre os investigados estão advogados suspeitos de exorbitar suas funções nas relações que mantinham com os clientes pertencentes ao grupo criminoso filiado à facção”, disse.

A maioria das prisões ocorreu nos municípios de Teófilo Otoni e Malacacheta, ambos no Vale do Mucuri. Enquanto uma pessoa foi encontrada em Montes Claros, no Norte de Minas e outra em Belo Horizonte.

Durante as buscas, foram apreendidos uma pistola calibre 380, um carregador e 94 munições de mesmo calibre. Os policiais civis também encontraram R$ 14,4 mil, seis cartões bancários, duas máquinas de cartão e três balanças de precisão.

O grupo também tinha um quilo de maconha, 100 gramas de cocaína e três pacotes contendo microtubos utilizados para guardar os entorpecentes.