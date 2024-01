No combate ao plantio de drogas, em especial pés de maconha, a Polícia Militar realizou uma operação em Divinolândia, no Vale do Rio Doce, e apreendeu dois grandes pés da planta.

A operação aconteceu na Rua Senhora do Carmo, 469-B, no Bairro Santa Rita, um local conhecido pelo tráfico de drogas.

Os policiais chegaram ao bairro e foram surpreendidos por um motociclista que, ao avistá-los, deu uma freada brusca e tentou fugir, arrancando novamente em alta velocidade.

Foi dada ordem de parada ao fugitivo, mas ele não obedeceu, mudando de direção e entrando numa casa, onde ele residia. O homem não teve tempo de fechar o portão e foi alcançado por dois policiais que seguiram a moto.

O suspeito, identificado como sendo E. S. S. disse, inicialmente, que tentou fugir por não ser habilitado e que teve medo de sua motocicleta ser apreendida.

Um dos policiais, no entanto, observou que no quintal da casa havia duas grandes árvores, aparentando ser maconha, o que foi confirmado posteriormente. O homem confirmou aos agentes ter plantado a espécie no quintal e que tinha conhecimento de que se tratava de maconha.

Ele foi preso, autuado pelo crime de tráfico de drogas e levado para a delegacia de Guanhães. Lá, foi confirmado que o detido não possuía habilitação.