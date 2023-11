Imagine olhar pela janela de madrugada e dar de cara com o céu rosa pink? Foi o que aconteceu com os moradores de Vancouver, no Canadá, e cidades vizinhas. O fenômeno fez com que a população local recorresse ao X, antigo Twitter, para descobrir o que estava acontecendo.

“Ok pessoal do Twitter - são 2 da manhã e o céu do sul está vermelho… quem pode me explicar isso para esse lindo céu rosa?”, postou uma usuária. Diversos outros registros foram compartilhados em resposta, mas ninguém sabia explicar o motivo: “Também estou vendo!! Não consigo descobrir!”

Ok Twitter peeps - it’s 2am and the southern sky is red… who can explain it to this lovely pink sky to me?? Looking south - delta bc Canada 6 Nov 2023 - I’ve seen the videos of the red northern lights - but this is to the south - nothing unusual to the north (second video)! pic.twitter.com/TU8JXelHWf — Pacificnorthwestkate (@pnwkate) November 6, 2023

Algumas pessoas levantaram a hipótese de se tratar de uma aurora boreal, outros brincaram que seria o início de uma invasão alienígena. Devido ao grande burburinho na internet, a polícia de Delta, cidade na região de Vancouver, solucionou o mistério em uma postagem bem humorada.

“Quando eu contar, você ficará desapontada.... A Delta tem algumas estufas comerciais que produzem maconha. A luz “roxa” é utilizada nas estufas para auxiliar o ciclo de cultivo. Eles raramente são usados, mas quando o fazem, você obtém poluição luminosa roxa. Nada exótico!”

When I tell you, you'll be disappointed.... Delta has some commercial greenhouse space producing marijuana. The "purple" light is used in the greenhouses to help the growing cycle. They get used rarely, but when they do, you get purple light pollution. Nothing exotic! — Delta Police Department (@deltapolice) November 6, 2023

Os internautas responderam à polícia mantendo o bom humor: “Estou muito desapontada. Eu estava ocupada arrumando minhas malas para a chegada iminente da nave mãe me buscar” e “Obrigado pela resposta… acabou de arruinar minha segunda-feira [...] Eu estava esperando por uma rave de Pés Grandes ou uma festa alienígena”.