Este sábado (16) marcou história em Belo Horizonte. Com os termômetros chegando aos 34,2ºC, de acordo com a Defesa Civil da capital, o dia foi considerado o mais quente do ano e, também, da história do mês de março. A temperatura foi marcada por volta das 14h na estação de monitoramento em Venda Nova.

A temperatura registrada supera os 33,4ºC que foram computados no dia 29 de fevereiro. Se considerarmos apenas os registros feitos em março, a última vez em que os termômetros estiveram tão elevados foi em 2013, quando foram marcados 33,9ºC.

Temperaturas mais altas de 2024:

34 °C - 17/01/2024



33,4 °C - 29/02/2024



33,4 °C - 01/03/2024



32,5 °C - 14/03/2024



32 °C - 13/03/2024

Temperaturas mais altas no mês de março:

33,9 °C - 12/3/2013



33,4 °C - 20/3/1963



33,4 °C - 1/3/2024



33 °C - 2/3/2012



33 °C - 31/3/2022

Onda de calor

A crescente da temperatura acontece em meio a mais uma onda de calor que atinge o estado mineiro. Na quinta-feira (14/3), a Defesa Civil de Minas Gerais emitiu um alerta para nova onda de calor, válida até segunda-feira (18/3). Em BH, a máxima mais alta já registrada foi de 38,6ºC, em 25 de setembro do ano passado.

De acordo com a meteorologista Anete Fernandes, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a maior temperatura esperada para este fim de semana em Minas Gerais é de 38ºC, mais alta do estado neste ano, até então, e poderá ocorrer em todas as áreas afetadas pela onda de calor. Em Belo Horizonte, a máxima prevista para o fim de semana é de 35ºC.

A maior temperatura registrada em Minas nos últimos dias foi verificada em Coronel Pacheco, na Zona da Mata, onde na sexta-feira (15/3), os termômetros tiveram a máxima de 36,2ºC. Anete Fernandes lembra que, além de Araçuaí e Coronel Pacheco, outras cidades mineiras que costumam registrar as maiores temperaturas ao longo do ano são: São Romão (Norte de Minas), Itaobim (Vale do Jequitinhonha), Arinos e Unaí (Noroeste); Ituiutaba e Campina Verde (Triângulo).

Esta é a terceira onda de calor do ano no país, mas a primeira que chega à capital mineira. As primeiras ficaram restritas aos estados do Sul e no Mato Grosso do Sul. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ao longo de 2023, foram nove episódios.

Uma onda de calor representa leve risco à saúde e as temperaturas devem chegar até 5ºC acima da média por um período de dois a três dias. Conforme o órgão de meteorologia, elas são reflexo dos impactos do fenômeno El Niño — um aquecimento acima da média das águas do Oceano Pacífico Equatorial, que tende a favorecer o aumento da temperatura em várias regiões do planeta.

Recomendações em meio a onda de calor

Hidrate-se;

Evite a exposição direta ao sol, em especial, entre 10h às 16h



Use chapéu e óculos escuro e aplique protetor solar



Diminua os esforços físicos e mantenha os ambientes arejados



Faça refeições leves e evite bebidas alcoólicas



Evite a permanência de crianças, pessoas doentes ou idosos em veículos expostos ao sol



Previsão para domingo (17)

Neste domingo (17), BH terá céu claro a parcialmente nublado, com altas temperaturas. A expectativa é de que a temperatura mínima seja de 20ºC e a máxima 34ºC. A umidade relativa do ar deve girar em torno dos 35%.