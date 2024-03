Um beco, que liga a Rua Severino Lara, no Bairro Minas Caixa, na Região Norte de Belo Horizonte, à rodovia MG-010, se transformou em ponto de desova de cadáveres na capital mineira. Dois corpos, ambos com marcas de tiros, foram encontrados no local, em um intervalo de 12 horas. As suspeitas são de que os casos tenham relação com guerra do tráfico de drogas e roubo de motocicletas.

O primeiro corpo, de um adolescente de 17 anos, foi encontrado na noite de sexta-feira (15/3). Estava caído em uma vala, com oito tiros, sendo quatro na cabeça. As primeiras informações da polícia eram de que a vítima não morava na região.

O outro era de um homem de 31 anos, encontrado, no sábado (16/3), um pouco mais à frente do local onde foi localizado o primeiro corpo. Nesse segundo caso, a vítima foi identificada e morava no Bairro Serra Verde.

Ao chegar à casa do homem de 31 anos, policiais encontraram a namorada da primeira vítima, que disse aos policiais que o namorado era envolvido com venda de peças roubadas de motocicletas e estava tendo atritos com vizinhos no Bairro Serra Verde.

O celular dele estava em poder dessa mulher e foi apreendido e entregue à perícia. Mas existe ainda a suspeita de que os dois homens estejam envolvidos com o tráfico de drogas. O caso é investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova.