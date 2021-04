Polícia suspeita de desova de corpo encontrado próximo a Vespasiano

Testemunha afirma ter ouvido cinco tiros e o barulho de motocicleta deixando o local (foto: Em.com.br)

”. Essa é alevantada pela polícia para ade um, de aproximadamente 17 anos, ainda não identificado, encontrado na tarde desta terça-feira (20/4), na altura do quilômetro 24 da Rodovia MG-10, próximo a, Grande BH, com três tiros na cabeça.

Segundo a testemunha que chamou a Polícia Militar, ele escutou cinco tiros e, quando chegou ao local, encontrou o corpo. Ele conta ter ouvido o barulho de uma motocicleta deixando o local e que esta saiu em alta velocidade.

Peritos estiveram no local e, depois de examinar o corpo, encontraram apenas três perfurações, todas na cabeça. Na área, não foram encontradas cápsulas dos projéteis que atingiram a vítima.

Segundo Boletim de Ocorrência da PM (BO), a vítima, de cor parda, não tinha documentos, mas foram encontradas características no corpo, como uma tatuagem no braço esquerdo, com as iniciais FIDA, e tinha, também, um piercing na sobrancelha esquerda.