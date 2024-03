Membros do Corpo de Bombeiros resgataram, na manhã deste domingo (17/3), às margens da rodovia MG-040, altura do quilômetro 48, próximo à fazendinha, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ainda com vida o motorista de um Fiat Pálio, que capotou, saiu da pista e caiu em um barranco.

Ao chegar no local, os militares encontraram o veículo no barranco. Havia o risco de deslizamento, pois o local é íngreme e dentro do veículo estava o motorista, preso às ferragens.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) dos bombeiros, a pista tinha cedido e formou-se um buraco no mesmo ponto onde o veículo perdeu o controle e caiu na sequência, deixando carro e condutor dependurados.

A guarnição realizou o travamento do veículo e utilizou uma técnica de resgate com escada em 45 graus para imobilizar e içar a vítima com segurança. O homem estava consciente e foi levado, pelo Samu, para atendimento médico no Posto de Saúde de Brumadinho.