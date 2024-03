A cratera que se abriu embaixo de um carro na Rua Roberto Alvarenga de Paula, no Bairro Mangabeiras, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi causada pelo rompimento de uma rede da Copasa. É o que informou a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) depois de vistoria no local na manhã desta quarta-feira (13/3).

O buraco se abriu na noite desta terça-feira (12/3) e ‘engoliu’ parte de um carro estacionado na rua. Apesar do susto, ninguém se feriu. Por volta das 8h desta quarta, o veículo foi retirado do local por um guincho.

A Subsecretaria de Zeladoria Urbana fez a vistoria da rede de drenagem da rua nesta manhã. “Equipes da prefeitura encontram-se no local para atuar no suporte dos serviços de responsabilidade da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa)”, informou o Executivo municipal por meio de nota.

Procurada pela reportagem, a Copasa informou que uma equipe técnica está no local, e há suspeita de que o problema também tenha atingido a rede pluvial. "No entanto, para que haja uma dimensão da extensão ainda será necessária uma investigação. Após a realização desse serviço, será possível estabelecer um prazo para a resolução do problema no local", destacou por meio de nota.

Buraco no Belvedere

Esse é o segundo buraco que gera transtornos aos moradores da Região Centro-Sul de BH no intervalo de apenas cinco dias. Na quinta (7/3), uma cratera se abriu na Avenida Presidente Eurico Dutra, no Bairro Belvedere, uma das principais avenidas de ligação entre os bairros Belvedere, Sion e Mangabeiras.

O trânsito segue interditado no local desde então. Técnicos da prefeitura trabalham para acelerar as obras e liberar o trânsito parcialmente até sexta-feira (15/3). A expectativa é de que uma pista do lado direito e outra do lado esquerdo sejam liberadas para os veículos transitarem.

Um dos motivos do abatimento do asfalto foram danos causados pela rede de drenagem. Cerca de 120 metros da tubulação serão substituídos. As obras devem se estender por 15 dias.