Um acidente envolvendo um veículo complicou o trânsito no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (13/3). O acidente ocorreu no km 462, no sentido Vitória.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), um carro de passeio capotou na rodovia. Dentro do veículo havia apenas um homem, que estava consciente e orientado quando os bombeiros chegaram ao local.

A Polícia Militar (PMMG) também esteve no local. A reportagem do Estado de Minas flagrou o momento em que as autoridades desviraram o carro na via.

Matéria em atualização