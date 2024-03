A Associação dos Guardas Civis Municipais de Minas Gerais (AGCM-MG) realizou, na manhã desta quarta-feira (13/3), a terceira manifestação em defesa de melhorias para a categoria. O ato ocorreu em frente à Secretaria de Defesa Social de Contagem, na Região Metropolitana de BH. Dentre as reivindicações, o grupo pede compromisso da Prefeitura de Contagem em incorporar 20% do valor de periculosidade da função dos guardas ao salário deles.

Em entrevista ao Estado de Minas, o presidente da AGCM-MG relatou a situação dos servidores e alegou que o protesto busca mostrar a insatisfação dos guardas e da associação.

“Tivemos a oportunidade de mostrar faixas, falar um pouco sobre nosso trabalho. Essa é uma forma de manifestar nossos desejos, de mostrar nossa função. Esta é a terceira manifestação cobrando as mesmas coisas”, disse Arlindo Junior.

Segundo o presidente, depois do primeiro protesto, feito no dia 20 de fevereiro, a prefeitura do município informou que não poderia atender as reivindicações. Em resposta, o grupo organizou uma segunda manifestação, realizada na sexta-feira (8/3). O terceiro ato ocorreu hoje, mas o grupo percebeu que muitos guardas não compareceram. A razão seria uma intimidação por parte de superiores.

Embora o protesto não tenha tido a mesma participação desta vez, a mobilização gerou efeito. O vereador Pastor Itamar (PSC) solicitou ao Governo de Minas Gerais uma reunião, que deve ocorrer na próxima sexta-feira (15/3). A urgência dos assuntos também se dá pela impossibilidade de realizar mudanças a partir do dia 6 de abril, quando o período eleitoral se inicia.

Além da incorporação da porcentagem de periculosidade ao salário dos servidores, o plano de carreira da categoria também é uma preocupação. De acordo com a AGCM-MG, alguns guardas estão sendo prejudicados, pois não vão conseguir ser promovidos no tempo correto. Caso o trabalhador não tenha nenhuma advertência, o período para promoção é a cada cinco anos. No entanto, aqueles que cumprem o prazo neste ano, devem ser promovidos apenas em 2029, devido a datas estipuladas pela prefeitura.

A Secretaria de Governo (Segov) informou que, na sexta-feira (8), representantes da Prefeitura de Contagem se reuniram com representantes dos guardas municipais e apresentaram as pautas de reivindicação para o ano de 2024.

De acordo com a Segov, as demandas da categoria foram detalhadas junto à Comissão Permanente de Negociação Coletiva (COPENC), destacando as expectativas para este ano. A Secretaria afirmou, ainda, que “as reivindicações apresentadas serão cuidadosamente analisadas e discutidas, com uma devolutiva prevista para uma nova reunião que será marcada ainda no mês de março”.