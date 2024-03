A Defesa Civil de Minas Gerais emitiu alerta, nessa terça-feira (12/3), para uma onda de calor que deve atingir o estado até sexta-feira (15/3). Os efeitos já podem ser sentidos no Triângulo Mineiro nesta quarta-feira (13/3), quando a temperatura pode chegar a 36°C na região.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia deve ser de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Norte, Jequitinhonha, Triângulo e Alto Paranaíba.

Nas regiões do Vale do Rio Doce e do Mucuri, o céu deve ficar parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. As demais regiões devem ter céu nublado.

Em pleno verão, o distrito de Monte Verde, no Sul de Minas, registrou a menor temperatura do estado: 12,5°C. A máxima prevista é de 36°C, no Triângulo.

Onda de calor

Uma onda de calor atinge nove estados nesta semana. O aumento das temperaturas está relacionado a uma bolha de calor que deve se instalar no Norte da Argentina e do Paraguai e contribuir para o aumento das temperaturas no Brasil nos próximos dias. A previsão é de que, nesta semana, as temperaturas cheguem a 5ºC acima da média em alguns estados.

De acordo com o Inmet, a atuação em Minas deve ocorrer na próxima quinta-feira (14/3) em localidades isoladas do Triângulo, Alto Paranaíba, Sul e Sudoeste do estado. Já na sexta (15/3), o calor avança para a Região Central e Região Metropolitana de Belo Horizonte, e no sábado para localidades do Noroeste e Norte de Minas.

Previsão para Belo Horizonte

A previsão meteorológica indica que esta quarta (13), em Belo Horizonte, será de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuvas isoladas, a partir da tarde. A temperatura mínima registrada foi de 19°C e a máxima pode chegar a 32°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 40% à tarde.