Com a redução da criminalidade, a segurança, segundo a PM, aumentou na região de Contagem

O 2º Batalhão de Polícia Militar, em Contagem, divulgou nesta quarta-feira, um balanço sobre a redução de criminalidade naquela região, no período de 1º de janeiro a 10 de março, de 2024, em comparação ao mesmo período de 2023. De acordo com levantamento, os primeiros 70 dias do ano registrou redução expressiva em todos os times de crimes.

O que mais chama a atenção é a redução de 44% no número das chamadas mortes violentas. No caso de crimes violentos, a queda foi de 20%.

Os registros de furtos, por exemplo, que somavam 948 ocorrências em 2023, caiu para 687 neste ano, o que significa uma redução de 27%.

O combate ao tráfico de drogas teve um aumento de operações, da ordem de 30%. Outro dado de destaque é o de apreensão de veículos irregulares ou com documentação fora das especificações que cresceu 60%, segundo as fiscalizações.