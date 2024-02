"Enquanto a sociedade brasileira sofre com a alta criminalidade, em quase todos os estados, percebemos que temos dois problemas que saltam aos olhos da mesma sociedade que com seus impostos banca o sistema judiciário e o policial.

1º - A Justiça não pode continuar mantendo em liberdade até o julgamento aqueles que estupram, matam porque isso tem motivado novos crimes, além da obstrução, ou provocado medo nas testemunhas, quando o réu está livre para intimidá-los. Recentemente em Goiás, criminoso matou a ex-esposa, o juiz deixou o monstro em liberdade. Ele então foi à casa da mãe da vitima e atirou contra ela, que era uma das testemunhas.



2º - A força policial em diversos estados, senão em todos, tem déficit gigante em seus efetivos. Em SP, beira a 37 mil policiais na Civil, Militar e Rodoviária Estadual. Isso é incompatível no momento do combate à criminalidade, cujas organizações não param de estender seus braços para os crimes contra a população. Por que os governadores não querem contratar policiais, médicos e professores, porém, contratam empresas e assessores sem concurso para ocupar vagas com salários altíssimos na administração direta e indireta?"

Rafael Moia Filho

Bauru – SP