Cristiane abreu ao lado da urna que é enfeitada com devoção: continuidade do rito que ela mantém com o afastamento temporário da mãe, dona vanda, por questão de saúde

A sagrada comunhão entre natureza e fé mantém viva uma das mais emocionantes tradições da Semana Santa em Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Há mais de sete décadas, em um ritual que passa de geração em geração, mulheres de uma mesma família ornamentam o esquife de Nosso Senhor Morto, na Sexta-feira da Paixão, com orquídeas hoje cultivadas no quintal da casa de Vanda dos Santos Gonçalves, de 89 anos. “É um momento de forte devoção, algo muito especial e abençoado para todos nós”, conta Cristiane Abreu, de 57, atualmente responsável pela delicada função, pois a mãe, dona Vanda, se encontra doente.

No tom da quaresma

As orquídeas no tom lilás – a brasileiríssima “Cattleya walkeriana” – brotam em profusão sob uma mangueira, tendo como suporte o tronco da frondosa árvore, no quintal de dona Vanda, no Centro da cidade. “Este ano, a Semana Santa veio mais cedo, em março, e estou com receio de não termos as flores. De todo jeito, o esquife de Nosso Senhor não ficará sem as orquídeas, pois, na falta, eu compro na floricultura. Mas vamos esperar...”, considera Cristiane, com a paciência de quem segue a tradição familiar religiosamente e acredita nas boas surpresas da natureza.

O costume começou em 1950, durante a reforma da Matriz de Nossa Senhora da Conceição, dedicada à padroeira do município. Após a restauração do templo, a paróquia local iniciou as cerimônias da Paixão de Cristo, e a tia-avó de Cristiane, conhecida por Tia Dona, começou a adornar o caixão com as orquídeas que têm a cor dos tecidos que cobrem os altares a partir da Quarta-feira de Cinzas. “Conversei com meu pai (Eli Gonçalves dos Santos), de 91, e ele rememorou aqueles tempos”, afirma a moradora.



DE GERAÇÃO A GERAÇÃO

Com o falecimento de Tia Dona, o ritual ficou a cargo da avó materna, Celina Augusta dos Santos, Vó Jojoca, e depois passou aos cuidados de Tia Iza. “Quando criança, eu ficava ao lado da minha mãe (que herdou a tarefa), vendo como minha tia fazia. Além das flores, é preciso borrifar perfume francês, do melhor possível, no travesseiro e nos lençóis de linho no qual a imagem de Cristo é colocada após a cerimônia do Descendimento da Cruz.”

Ao mencionar o perfume, ela cita uma passagem bíblica: “Nicodemos ‘traz uma mistura de mirra e aloés, cerca de cem libras’, para, fazendo companhia a José de Arimateia, ‘atar o corpo de Jesus com panos de linho junto às especiarias aromáticas’ e, assim, colocá-lo em um sepulcro novo (Jo 19,39-40).”

Na frente da casa de dona Vanda (curiosamente, o nome de uma orquídea), há um canteiro com perpétuas, planta roxa que também vai adornar o esquife que percorre as ruas de Jaboticatubas na procissão da Sexta-feira Santa. “Colocamos ainda galhos de manjericão, uma planta bem aromática. Na igreja, após o cortejo, os fiéis se apressam para levar uma flor, um ramo bento. Faz parte da tradição”, revela Cristiane, mãe de Frederico e Sofia.

“Se Deus quiser, quero ter vida e saúde para levar adiante essa tradição por muitos e muitos anos. Espero que minha filha, Sofia, continue a enfeitar o esquife na Sexta-Feira da Paixão. Mas tudo a seu tempo”, diz Cristiane, enquanto mostra as plantas da sua casa, no Bairro Sagrada Família, perto do Centro de “Jabó”, como os moradores chamam carinhosamente a cidade.

“Trouxe mudas de orquídea da casa da minha mãe. Florescem em abril. O sagrado se perpetua, e continuamos firmes em nossa fé”, assegura. “Minha mãe registrou muitas histórias da cidade no livro ‘Ao pé das Jaboticatubas’, que escreveu com a amiga Anna Lúcia leão Costa”, completa



AMBIENTE PERFUMADO

Depois da visita à casa de Cristiane e do marido, Maurício Abreu, onde a equipe do Estado de Minas conheceu mais sobre as tradições de Jaboticatubas e desfrutou da típica hospitalidade à moda mineira, com o café da tarde acompanhado de quitandas caseiras, hora de visitar a Matriz Nossa Senhora da Conceição, de onde sai, na Sexta-feira Santa, a Procissão do Enterro. Logo na entrada, do lado esquerdo, fica a Capelinha das Dores, onde se encontram as imagens de Nossa Senhora das Dores e de Nosso Senhor do Passos e, na parte de baixo, a de Nosso Senhor Morto.

“Estas são as imagens que saem nas procissões. Quando eu era criança, o esquife do Senhor Morto era preparado na casa da minha mãe”, recorda-se Cristiane, observando que, ainda hoje, os lençóis de linho são lavados, engomados e passados com muito esmero.

A visita à Matriz Nossa Senhora da Conceição (a paróquia, que hoje tem à frente o padre Gilson da Piedade Mendes, tem 165 anos) é uma boa oportunidade para conhecer a história do templo do século 19. Vinculada à Diocese de Sete Lagoas, a igreja, um bem inventariado pelo município, fica na parte mais alta da região central de Jaboticatubas. “É um dos orgulhos da nossa comunidade. Havia no local uma capela primitiva, de meados do século 19. Houve um incêndio, a igreja foi reerguida, e, na década de 1950, teve início a tradição das orquídeas”, diz a moradora, com orgulho.

PROGRAME-SE

Semana Santa em Jaboticatubas (Região Metropolitana de BH)

Semana das Dores

Até 23 de março. A abertura ocorreu domingo, na Matriz Nossa Senhora da Conceição



Domingo de Ramos (24/3)

Às 7h30, bênção dos ramos no Lar de Idosos São Jerônimo. Em seguida, procissão solene. À noite, às 19h30, haverá missa e bênção dos ramos, na matriz.



Segunda-feira (25/3)

Às 19h30, missa seguida da Procissão do Depósito de Nosso Senhor dos Passos, na Capela do Bom Jesus



Terça-feira (26/3)

Às 19h30, missa seguida da Procissão do Depósito de Nossa Senhora das Dores, na Capela Nossa Senhora das Dores



Quarta-feira (27/3)

Às 19h, Sermão do Encontro, na Praça Nossa Senhora da Conceição, com posterior procissão. Na chegada à matriz, Ofício de Trevas



Quinta-feira (28/3)

Às 19h30, Cerimônia do Lava-pés



Sexta-feira (29/3)

Às 19h, Sermão do Descendimento da Cruz e Procissão do Enterro



Sábado (30/3)

Às 20h30, Vigília Pascal, seguida de Procissão do Santíssimo Sacramento



Domingo de Páscoa (31/3)

Às 7h30, Procissão do Cristo Ressuscitado e Triunfo de Maria