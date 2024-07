Julgamento ocorreu durante sessão do Tribunal do Júri no Fórum Lafayette

O homem de 30 anos, identificado como Paulo Henrique Leite, acusado de matar o amante da esposa, de 44, em Belo Horizonte, foi inocentado nesta quinta-feira (25/7) durante sessão do Tribunal do Júri no Fórum Lafayette, localizado no Bairro Barro Preto, Região Centro-Sul da capital.

A Justiça entendeu que Paulo agiu em legítima defesa ao esfaquear Jefferson Tadeu Barbosa em 26 de janeiro de 2023, nas proximidades da Praça Hugo Werneck. À época, ele foi capturado no dia seguinte e teve a prisão convertida para preventiva.

Em depoimento, o réu disse que estava preso em decorrência de um assalto e havia saído da prisão um dia antes do assassinato. Na ocasião, a esposa contou ter mantido um caso extraconjugal com Jefferson. Segundo Paulo, a confissão da companheira não gerou atrito entre o casal.

No dia em que Jefferson morreu, o réu afirmou também que estava na região onde a esposa trabalhava, quando um amigo disse a ele que Paulo pretendia matá-lo. Logo, ele ficou de posse de uma faca para se defender caso fosse necessário e, depois de deixar um salão na localidade, flagrou Jefferson discutindo com a esposa e colocando a mão na cintura, como se tivesse algum tipo de arma. Ele avançou sobre o homem e o esfaqueou.

“O 3º Tribunal do Júri de Belo Horizonte absolveu o réu Paulo Henrique Leite Lima pela morte de Jefferson Tadeu Barbosa. Os jurados acolheram a tese de legítima defesa apresentada pelos advogados do réu. A sentença foi proferida pela juíza Myrna Fabiana Monteiro Souto. A magistrada também determinou a expedição do alvará de soltura”, informou a assessoria do Fórum Lafayette.