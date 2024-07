Duas mulheres que estariam levando drogas de Belo Horizonte até Conselheiro Pena, no Vale do Rio Doce, foram presas pela Polícia Militar durante uma blitz na manhã desta quinta-feira (25/7). As suspeitas, de 24 e 27 anos, estavam em um carro de aplicativo quando foram abordadas. A apreensão foi feita na BR-259, em Governador Valadares.





As drogas estavam guardadas em uma mala - os entorpecentes estavam envolvidos em pó de café, numa tentativa de disfarçar o cheiro. Ao todo, foram apreendidos 22 tabletes de maconha, 2 tabletes de crack, 2 tabletes de cocaína e quase 300 comprimidos de ecstasy. O prejuízo estimado para o tráfico pela apreensão é de pelo menos R$ 300 mil.





Em depoimentos aos policiais militares, as suspeitas disseram saber que estavam transportando droga, mas não sabiam a quantidade. Cada uma delas receberia R$ 300 para fazer a entrega.





O Sargento Marcone, da Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais, explica que a apreensão foi feita durante uma blitz da Operação Força Total, realizada em um posto de fiscalização na BR-259.





"O foco principal é parar motoristas de aplicativos e ônibus a fim de coibir o tráfico de drogas. Foi neste momento que a gente visualizou o veículo, por volta de 5h da manhã. As passageiras demonstraram um certo nervosismo. Resolvemos olhar o porta mala e já sentimos o odor, provavelmente da substância entorpecente. Foi quando fizemos as buscas e localizamos todo esse material", relata o oficial.





De acordo com o registro da ocorrência, o motorista do carro foi contratado pelas duas suspeitas por R$ 1.500 - ele teria recebido R$ 500 adiantado e o restante seria pago quando chegassem em Conselheiro Pena. A princípio ele não teria nenhuma participação no crime e, por isso, não foi detido. Já as duas mulheres foram presas em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.





Com informações de Alessandra Garcia, da TV Alterosa Leste