Madonna elege 'Emilia Pérez' como o melhor filme e protagonista agradece

As polêmicas da protagonista de "Emilia Pérez" e o descontentamento de parte do público com o filme não impediram Madonna de apoiar publicamente a produção.

Dias depois da cerimônia do Oscar, a cantora postou fotos de bastidores da premiação. Em uma delas, ela tietou Jacques Audiard, diretor do filme, e segurou um dos dois troféus que o filme levou.

"Pude passar um tempo com pessoas que amo e admiro. O destaque da noite para mim foi sentar ao lado do Jacques, diretor de 'Emilia', meu filme favorito do ano. E assistir Lil Wayne se apresentar."

A produção concorreu em 13 categorias do Oscar, e ganhou em duas: Melhor Atriz Coadjuvante, com Zoe Saldaña, e Melhor Canção Original, com "El mal".

Após a postagem, Karla Sofía Gascón agradeceu a cantora pelo apoio e publicou uma foto em que as duas se abraçam.

"Quero te agradecer por todo amor que você demonstrou ter por mim, pelo convite para a sua festa depois do Oscar e pelas suas palavras de amor e força. Amo você", escreveu.

Durante a campanha para a premiação, publicações com declarações racistas e xenofóbicas da atriz espanhola vieram à tona. Para abafar a polêmica, Karla foi excluída pela equipe de divulgação.

Nos comentários da postagem de Madonna, brasileiros discordaram da rainha do pop. "'Emilia Pérez'? Péssima escolha", escreveu o perfil de Emanuel Gomes. "Lindas fotos e look, mas gosto duvidoso sobre melhor filme" opinou o internauta @cafecomrafa.