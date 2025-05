Vídeo: Lady Gaga faz ensaio surpresa e enlouquece fãs

Carlos Palermo

Lady Gaga apareceu publicamente pela primeira vez no Rio de Janeiro nesta semana, e fez a alegria dos fãs ao surgir no palco montado na Praia de Copacabana para ensaiar seu aguardado show gratuito, marcado para este sábado (3).

A cantora chegou à cidade na madrugada de terça-feira (29), após um voo fretado vindo do México. Logo após o desembarque no Aeroporto do Galeão, seguiu diretamente para o hotel Copacabana Palace, onde está hospedada.

Durante o ensaio, Gaga surpreendeu o público presente ao cantar “How Bad Do You Want Me”, arrancando gritos dos admiradores que se aglomeravam no local para tentar vê-la. A performance foi breve, mas suficiente para aumentar ainda mais a expectativa para o show.

MOTHER! Lady Gaga está ENSAIANDO para seu GEANDE SHOW amanhã. pic.twitter.com/PA1WaaRymk — UpdateCharts (@updatecharts) May 2, 2025

Enquanto isso, os dançarinos da artista aproveitaram a terça-feira livre para explorar a cidade. Eles foram vistos em clima descontraído fazendo compras com vendedores ambulantes e registrando momentos na orla carioca.

Itens proibidos pela polícia

Para quem pretende acompanhar a apresentação gratuita, a Polícia Militar do Rio de Janeiro divulgou uma lista com itens proibidos no evento. Estão vetados objetos de vidro ou metal, como garrafas e latas, além de materiais cortantes, fogos de artifício, skates, bicicletas, drones, megafones, bastões de selfie, cartazes, bandeiras, substâncias tóxicas e entorpecentes.

As medidas visam garantir a segurança do público e a tranquilidade durante a apresentação histórica da cantora norte-americana, que promete lotar a orla de Copacabana.