Anitta avisa que não quer puxar samba no próximo carnaval

A cantora Anitta fez uma publicação sem eu stories no Instagram na madrugada desta sexta-feira (28) falando sobre seu entusiasmo em participar do samba-enredo da Unidos da Tijuca, onde assina a canção ao lado de Estevão Ciavatta, Fred Camacho, Diego Nicolau, Miguel PG e Feyjão.



O samba-enredo estará disputando a chance de ser a música representativa da Unidos da Tijuca para o Carnaval do próximo ano.



“E por que eu decidi escrever aleatoriamente junto com esses parceiros? Na verdade não é aleatoriamente, a escola vai falar sobre meu orixá Logun Edé e aí esses parceiros maravilhosos que são gênios, me convidaram por saberem que sou de Logun Edé", iniciou Anitta. "Eu já estava colocando muito desse enredo no meu show, na minha turnê, amei o enredo, o texto todo e por ser meu orixá entrei nessa disputa, mas se não ganhar já fiquei super feliz com a competição. Mas tomara que ganhe”.



Sobre cantar o samba-enredo da escola carioca, Anitta é enfática: “Ah, eu não penso em puxar nada na avenida não porque não tenho nem voz pra isso. Foi só pra gravar o samba que amei, que ficou lindo. Gravei uma outra versãozinha também, será que a gente solta?”, questionou.