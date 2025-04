TCE-MG proíbe Fhemig de assinar contrato de terceirização do Amélia Lins

O Tribunal de Contas do estado de Minas Gerais (TCE-MG) proibiu a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) de assinar o contrato de terceirização da gestão do Hospital Maria Amélia Lins (HMAL), na região Centro-Sul de Belo Horizonte, na noite dessa quarta (2).

A decisão ocorreu no mesmo dia em que a instituição divulgou a ata de julgamento que designava o Consórcio Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba (Icismep) para a nova gestão do hospital.

Na decisão, o TCE suspende o processo seletivo da Fhemig para cessão de uso e doação de bens do Hospital Maria Amélia Lins à Icismep devido à ausência de comprovação dos requisitos legais e risco de dano ao erário. O conselheiro Licurgo Mourão destaca que a assinatura do contrato de terceirização só pode acontecer depois de uma análise dos termos da concorrência ser feita pela Corte de Contas.

"O risco ao resultado útil do processo decorre do perigo de dano concreto, uma vez que o resultado do processo de seleção pública em epígrafe está em estágio avançado, podendo ter o seu resultado homologado e o contrato assinado a qualquer momento, sem que esta Corte de Contas tenha a oportunidade de analisar sua legalidade, legitimidade e economicidade", diz um dos trechos.

Segundo a liminar, apesar de ter sido intimada a apresentar documentos para o TCE com relação ao processo de terceirização da unidade de saúde, a Fhemig não o fez. A diretora executiva do Sindicato Único dos Servidores da Saúde do Estado de Minas Gerais (Sind-Saúde/MG) Neuza Freitas teceu críticas à decisão anterior do Governo de Minas em relação à terceirização do hospital. Segundo ela, a decisão do TCE foi uma vitória.

“Nós defendemos o SUS, serviço público de saúde, nós defendemos é o Governo do Estado administrando seus serviços, conforme determina a Constituição Federal. Portanto, esta é uma grande vitória para nós. Uma luta que começou no dia 13 de dezembro e agora obtemos a vitória, para demonstrar ao Governo que a Fhemig não é seu quintal, a Fhemig é uma casa de todos os mineiros”, diz.

Conforme relatado pelo Sind-Saúde, a legalidade e a adequação da atuação do Icismep e de entidades públicas na gestão de serviços de saúde são examinadas. Há uma decisão judicial de primeira instância em uma ação civil pública por improbidade administrativa movida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG) contra o Icismep, referente a irregularidades na contratação de serviços de saúde.

A reportagem do Estado de Minas questionou o Icismep sobre a decisão do TCE e a judicial. O consórcio informou que cumpre todas as ordens do tribunal. Em relação ao processo de improbidade, a secretaria executiva informou que o setor jurídico do Icismep avalia a informação. O Governo de Minas também foi questionado sobre a decisão de contratar um consórcio com histórico de irregularidades, mas ainda não se manifestou.

Divulgação do resultado

A Fhemig divulgou na manhã de ontem a ata de julgamento que detalha a análise de nove propostas para a cessão gratuita do Amélia Lins. Na ocasião, o Icismep foi declarado vencedor com a maior pontuação.

A divulgação ocorre depois de o bloco cirúrgico ficar fechado por cerca de dois meses e o anúncio, no dia 7 de março, de que o hospital seria exclusivo para cirurgias eletivas do SUS.

Atualmente, o hospital funciona de segunda a sexta-feira e tem capacidade para realizar cerca de 200 cirurgias. Os pacientes são atendidos primeiro no Hospital João XXIII e, quando estabilizados e sem risco de vida, são transferidos para o Maria Amélia Lins para cirurgias especializadas e conclusão dos cuidados hospitalares. Com a iniciativa, a expectativa é ampliar o atendimento para os fins de semana e alcançar cerca de 500 cirurgias eletivas mensais.

Em relação aos servidores da unidade, o secretário estadual da Saúde, Fábio Baccheretti, garantiu que eles serão realocados para o Hospital João XXIII em suas respectivas áreas de atuação. “Os servidores da mesma carreira serão absorvidos no João XXIII. Lembrando que são 100 metros de distância, então não vai mudar a rotina deles. O hospital tem capacidade melhor e maior, e nós precisamos deles: dos cirurgiões, enfermeiros e anestesistas”, disse.

A concessão seria, inicialmente, de cinco anos. Embora o prédio do Hospital Maria Amélia Lins tenha 77 anos, recentemente foram investidos R$ 50 milhões em equipamentos, que serão doados à entidade parceira.

Análise de denúncias

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) se reuniu no dia 17 com representantes sindicais, parlamentares e o superintendente regional do Trabalho em Minas Gerais, Carlos Calazans, para analisar denúncias contra o edital de terceirização do hospital. Segundo o TCE-MG, dois processos de representação solicitando a paralisação do edital, sob relatoria do conselheiro Licurgo Mourão, foram recebidos pelo presidente do tribunal, Durval Ângelo. Um foi impetrado pelo vereador Pedro Rousseff (PT) e outro pelo Sindicato Único dos Servidores da Saúde do Estado de Minas Gerais (Sind-Saúde/MG).

No encontro, Durval Ângelo explicou a tramitação dos processos na Corte de Contas, que correm sob sigilo, e mencionou ações em curso no Tribunal, como a assinatura de um termo com o Instituto Mário Penna para reduzir de quatro meses para 21 dias o tempo de início do tratamento de câncer na instituição. O presidente destacou que investimentos em tratamentos precoces podem salvar vidas e gerar economia para os cofres públicos.

A diretora executiva do Sind-Saúde, Neuza Freitas, afirmou, nessa quarta, que confiava na Justiça para a decisão final sobre o caso. Segundo ela, o Governo de Minas se antecipou e “atropelou” o Judiciário ao divulgar o resultado do edital mesmo sabendo da existência de uma liminar em andamento.

“Isso somente confirma o que falamos o tempo todo. O governo mentiu ao afirmar que reabriria o bloco cirúrgico do Hospital Maria Amélia Lins em março, pois, na verdade, já tinha tudo preparado. Mas confiamos na Justiça. Queremos o hospital sob a responsabilidade do governo do estado e sob a gestão da Fhemig. Nunca defendemos privatização ou qualquer tipo de terceirização”, afirmou a diretora.