Um homem foi flagrado correndo pelado na cidade de Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Ele foi filmado nesta última terça-feira (2/7) e os vídeos viralizaram nas redes sociais.



O "peladão" corria pela Avenida JK, na cidade do Alto Paranaíba. Ele estava de chinelos e carregando algumas roupas numa das mãos ao invés de vesti-las, enquanto passava na altura rua Zico Soares. Motoristas e pedestres se assustaram com o desinibido anônimo, e ninguém ainda sabe o motivo do passeio sem roupas.





Veja o vídeo:

Há ainda um vídeo feito por um motociclista que cruza com o homem, ainda na avenida JK, mas já próximo do cruzamento com a Avenida Presidente Tancredo Neves. A reportagem fez contato com Bombeiros e Polícia Militar, mas não há registro de ocorrências sobre o caso.

O homem permanece sem identificação.