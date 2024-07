Ao todo, as duas corporações cumpriram 22 mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão





Uma operação feita em conjunto pela Polícia Civil de Goiás e a Polícia Civil de Minas Gerais terminou com a prisão, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, de seis pessoas suspeitas de integrar uma quadrilha que praticava golpes contra empresas nos dois estados. Pelo menos R$ 2 milhões teriam sido movimentados no esquema durante um ano, e 20 empresas teriam sido lesadas pela quadrilha

A ação aconteceu nesta quinta-feira (4/7) e duas pessoas ainda são procuradas. Ao todo, as duas corporações cumpriram 22 mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão após um ano e meio de investigações do Grupo Especial de Investigação Criminal (Geic) da polícia goiana.





As apurações mostraram que o grupo criminoso usava o nome de outras empresas de maneira fraudulenta para fazer compras de mercadorias no Estado de Goiás e que eram, posteriormente, revendidas em Uberlândia. Os produtos tinham alto valor agregado.





Os envolvidos faziam contato com o transportador, que era contratado sem saber dos golpes, e informavam que o endereço de entrega tinha sido mudado, fazendo com que toda a compra fosse levada para um dos galpões que eles usavam para esconder os produtos. Os pagamentos nunca aconteciam e os produtos eram repassados no Triângulo.





Os presos ficarão em Uberlândia à disposição da Justiça de Goiás.