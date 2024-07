O corpo do engenheiro civil Ricardo Rabello Buchmayer, de 54 anos, foi encontrado com sinais de violência em um lote vago do bairro Nova Cachoeirinha de Belo Horizonte

O engenheiro civil encontrado morto em um lote vago, na manhã do último domingo (30/6), no Bairro Nova Cachoeirinha, na Região Noroeste de BH, teria sido vítima de uma emboscada armada por meio de um aplicativo de relacionamento. Essa é uma das linhas de investigação da Polícia Civil (PCMG). A suspeita é a de que criminosos marcaram um encontro com Ricardo Rabello Buchmayer, de 54 anos, com o objetivo de render o engenheiro e, em seguida, roubá-lo - saques foram feitos na conta bancária da vítima horas após sua morte.

Conforme apurou a TV Alterosa, o engenheiro informou ao irmão e a alguns familiares, no dia anterior ao crime, que havia marcado um encontro e não dormiria em casa. Depois de sair, a família não teve mais contato com Rodrigo.

O corpo do engenheiro foi encontrado horas depois, com um saco na cabeça, amordaçado e as mãos amarradas, em um lote vago no Bairro Nova Cachoeirinha, na Região Noroeste da capital. A 40 km do local, a Polícia Militar (PMMG) localizou o carro de Rodrigo, abandonado em uma rua do Bairro São Pedro, em Esmeraldas, na Região Metropolitana de BH.

Durante a vistoria no veículo, foram encontradas marcas de sangue nos bancos traseiro e dianteiro direito. Também foram localizados um cordão e duas facas sujas de sangue - uma no porta-luvas e outra no banco traseiro.

Peritos do Instituto Médico-Legal (IML) examinaram o corpo, mas a causa da morte ainda não foi divulgada pela Polícia Civil. No entanto, a família informou à reportagem da TV Alterosa que o laudo da morte do engenheiro foi por enforcamento/estrangulamento e que o corpo não apresentava perfuração. Rodrigo foi enterrado nessa terça-feira (2/6), em uma cerimônia reservada a familiares.

Olhares atentos

Nas redes sociais, membros da comunidade LGBTQIA+ de Belo Horizonte levantaram preocupações de que casos de encontros falsos marcados por apps de relacionamento se tornem mais frequentes na cidade. Emboscadas semelhantes já ocorreram em outros lugares.

Em junho, um jovem foi morto em São Paulo (SP) após reagir a dois homens que tentaram assaltá-lo. Leonardo Rodrigues Nunes, de 24 anos, havia marcado um encontro por aplicativo na região do Sacomã quando teria sido vítima da emboscada.





O que diz a PCMG

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da perícia e investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios estiveram no local onde o corpo de Ricardo foi localizado e coletaram vestígios e informações que subsidiarão as investigações. O veículo da vítima também foi analisado por peritos. Também foi informado que, até o momento, não houve ninguém conduzido à delegacia, e o caso continua sendo apurado.