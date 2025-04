MG: falso corretor é preso pela segunda vez em menos de 6 meses

Um homem que se passava por corretor de imóveis foi preso pela segunda vez em menos de seis meses em atividade fraudulenta na cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ele, inclusive, usava tornozeleira eletrônica. Prejuízos deixados às vítimas podem chegar a R$ 1 milhão, diz a Polícia Civil.

O acusado tem 29 anos e foi detido nessa segunda-feira (14/3) no Centro da cidade enquanto deixava um cartório, junto a uma de suas vítimas. Um homem de 21 anos também foi detido, apontado como comparsa do falso corretor.

Em novembro de 2024, o mesmo suspeito foi preso pela Polícia Civil por enganar compradores de imóveis. Ele fazia anúncios em redes sociais e as vítimas compravam imóveis cujos donos nunca deram autorização para negociações que envolviam o suspeito.

Em janeiro de 2025, ele foi solto mediante o uso de tornozeleira eletrônica. Documentos que não tinham validade legal e certidões falsificadas de imóveis eram usados para obter vantagem sobre os compradores.

Ao menos 15 pessoas foram vítimas do grupo. As vítimas transferiam o dinheiro para a conta do falso corretor. Ele responde pelos crimes de estelionato, invasão de domicílio e associação criminosa.

